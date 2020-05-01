Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Смолевичи
Энергетик-БГУ
01
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
16:22 (мск), источник: ТАСС

Олейник рассказал о ситуации с находящимся под следствием бойцом UFC Сосновским

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дмитрий Сосновский, арестованный по делу о хищении человека, обладает огромным талантом, но всегда разбрасывал его в разные стороны. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC Алексей Олейник.

Наверх
Источник: AP 2020

В ноябре 2019 года Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о вымогательстве и похищении человека. Фигурантами дела являются пять человек, в том числе Сосновский. Он не признает вину.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне неприятно говорить про эту ситуацию, — сказал Олейник. — Могу говорить только то, что знаете вы все. Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь, ему сказали, что их обидели — то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго деньги. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться».

«Во время этой разборки оказалось, что это разработанная операция, и его приписали к такому бандиту, так сказать, который вымогал деньги с кого-то. Поехал “встрять”, как мы говорим бытовым языком, за товарища, а “встрял” на самом деле. Сейчас [Сосновский] до сих пор под следствием. У него огромный талант, но он все время этот талант запускал в разные стороны», — сказал Олейник, добавив, что надеется на возвращение в спорт Сосновского.

Сосновский стал известен после победы над Александром Емельяненко нокаутом в 2014 году. В 2018 году спортсмен дебютировал в UFC, победив удушающим приемом англичанина Марка Годбира. Всего на счету 30-летнего спортсмена 11 побед и ни одного поражения.

Олейник и Сосновский долгое время тренировались вместе и фактически входили в одну команду.

42
фотографии
42
фотографии
42
фотографии
Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
Читайте также
 Одноразовые чемпионки: за что Беатрис Шуба раскритиковала российских фигуристок
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
УЕФА изменил регламент ЛЕ. Как теперь попасть в этот турнир
15 лет назад Месси впервые забил за «Барселону»
Агент Медведевой ответил обвинившим ее в нарушении карантина
Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба
Тренер MMA оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева
Клуб КХЛ «Металлург» объявил об уходе десятерых игроков
ХК «Автомобилист» не стал продлевать контракты с 7 игроками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь