Олейник рассказал о ситуации с находящимся под следствием бойцом UFC Сосновским

Источник: AP 2020

В ноябре 2019 года Сосновский был арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о вымогательстве и похищении человека. Фигурантами дела являются пять человек, в том числе Сосновский. Он не признает вину.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17f52c1944cbe67f4b4e" data-vnd="17f52c1944cbe67f4b4e" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17f52c1944cbe67f4b4e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне неприятно говорить про эту ситуацию, — сказал Олейник. — Могу говорить только то, что знаете вы все. Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь, ему сказали, что их обидели — то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго деньги. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться».

«Во время этой разборки оказалось, что это разработанная операция, и его приписали к такому бандиту, так сказать, который вымогал деньги с кого-то. Поехал “встрять”, как мы говорим бытовым языком, за товарища, а “встрял” на самом деле. Сейчас [Сосновский] до сих пор под следствием. У него огромный талант, но он все время этот талант запускал в разные стороны», — сказал Олейник, добавив, что надеется на возвращение в спорт Сосновского.

Сосновский стал известен после победы над Александром Емельяненко нокаутом в 2014 году. В 2018 году спортсмен дебютировал в UFC, победив удушающим приемом англичанина Марка Годбира. Всего на счету 30-летнего спортсмена 11 побед и ни одного поражения.

Олейник и Сосновский долгое время тренировались вместе и фактически входили в одну команду.