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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

UFC представил особый протокол для участников майских боёв во время коронавируса

UFC подготовила памятку для участников трёх майских турниров, которые пройдут в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9, 13 и 16 мая, сообщает MMA Fighting.

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Сообщает, что по прибытии в принимающую гостиницу спортсмены вместе со своими командами пройдут обязательный медицинский осмотр и анализы. В электронном письме не указываются точные списки тестов. Также говорится, что бойцы должны будут возвращаться для дополнительных медицинских осмотров каждый день, когда они находятся на территории отеля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, в отель будут допущены только бойцы, секунданты и назначенный персонал UFC. Присутствие семьи, друзей, партнёров по дополнительному обучению и менеджеров запрещено.

Также для каждого бойца, участвующего в соревнованиях, будет отведена отдельная тренировочная комната. Только одна команда будет иметь доступ в тренировочную комнату в течение недели. Каждая назначенная комната будет иметь тренировочные маты, дезинфицирующее средство для матов и личную сауну для снижения веса.

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UFC Fight Night в Москве
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