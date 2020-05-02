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13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Миочич: Абсолютно точно не стану драться во время пандемии

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о проведении турниров во время пандемии коронавируса.

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Инфицировано3 362 778+86 405
Скончалось239 227+5 229
Выздоровело1 060 985+36 456
Источник: AP 2020

Миочич отметил, что не собирается драться в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Абсолютно точно не стану драться во время пандемии коронавируса. Нет никакого смысла соглашаться провести бой, если не смогу пройти через полноценный тренировочный лагерь. Сейчас непростая ситуация и у меня много других забот. Мне нужно заботиться о дочери и успевать работать. Делаю всё, что в моих силах. Надеемся, ситуация стабилизируется. Думаю, мы сможем победить этот вирус», — приводит слова Стипе Миочича BJPenn.

Напомним, UFC планирует провести три турнира во Флориде (США) в период с 9 по 16 мая.

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