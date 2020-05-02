Миочич: Абсолютно точно не стану драться во время пандемии

«Абсолютно точно не стану драться во время пандемии коронавируса. Нет никакого смысла соглашаться провести бой, если не смогу пройти через полноценный тренировочный лагерь. Сейчас непростая ситуация и у меня много других забот. Мне нужно заботиться о дочери и успевать работать. Делаю всё, что в моих силах. Надеемся, ситуация стабилизируется. Думаю, мы сможем победить этот вирус», — приводит слова Стипе Миочича BJPenn.



Напомним, UFC планирует провести три турнира во Флориде (США) в период с 9 по 16 мая.