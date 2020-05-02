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14:46 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Олейник на машине поедет на турнир UFC 249

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник на машине отправится на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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Источник: AP 2020

«Я живу в 40 км от Майами. Очень легко ехать — это прямая трасса, как примерно до Воронежа. Километров 400 — 500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие», — сказал Олейник.

Бой Олейника против бразильца Фабрисио Вердума пройдет 9 мая в американском городе Джексонвилл. По сообщениям СМИ, UFC будет ежедневно проверять бойцов и проводить медицинские обследования. Сам турнир пройдет без зрителей.

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