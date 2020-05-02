Российский боец Олейник на машине поедет на турнир UFC 249

«Я живу в 40 км от Майами. Очень легко ехать — это прямая трасса, как примерно до Воронежа. Километров 400 — 500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие», — сказал Олейник.