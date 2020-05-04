Бывший чемпион UFC рассказал о нападении «коронавирусного зомби»

Источник: AP 2020

35-летний спортсмен находился в нескольких километрах от своего дома. Во время прогулки по бульвару Санта Моника он увидел подозрительную девушку. Рокхолду показалось, что она бездомная и страдает от наркозависимости. Заметив бойца, неизвестная повела себя агрессивно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Как только я приблизился, она вскочила и бросилась на меня, как какой-то зомби!» — вспоминает Рокхолд. По словам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), девушка попыталась плюнуть на него. По мнению американца, она пыталась заразить его коронавирусом.

Рокхолду удалось отбиться от агрессивной девушки. «Как только это нечто приблизилось, я среагировал и резко оттолкнул ее ударом ноги. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света», — добавил боец. Он отметил, что хотел обезопасить себя от возможных проблем с законом и запечатлеть конфликт на видео, но оставил телефон дома. «Пришлось просто уйти. Было похоже на какой-то фильм. Серьезно, дикая фигня», — добавил он.

Рокхолд известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом промоушена в среднем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в MMA.