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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший чемпион UFC рассказал о нападении «коронавирусного зомби»

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд рассказал о нападении на него неизвестной девушки, предположительно зараженной коронавирусом. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

35-летний спортсмен находился в нескольких километрах от своего дома. Во время прогулки по бульвару Санта Моника он увидел подозрительную девушку. Рокхолду показалось, что она бездомная и страдает от наркозависимости. Заметив бойца, неизвестная повела себя агрессивно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как только я приблизился, она вскочила и бросилась на меня, как какой-то зомби!» — вспоминает Рокхолд. По словам экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), девушка попыталась плюнуть на него. По мнению американца, она пыталась заразить его коронавирусом.

Рокхолду удалось отбиться от агрессивной девушки. «Как только это нечто приблизилось, я среагировал и резко оттолкнул ее ударом ноги. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света», — добавил боец. Он отметил, что хотел обезопасить себя от возможных проблем с законом и запечатлеть конфликт на видео, но оставил телефон дома. «Пришлось просто уйти. Было похоже на какой-то фильм. Серьезно, дикая фигня», — добавил он.

Рокхолд известен по выступлениям в UFC. Он становился чемпионом промоушена в среднем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в MMA.

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UFC Fight Night в Москве
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