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13:00 (мск), источник: Lenta.Ru

UFC обвинили в лишении американцев тестов на коронавирус ради турнира

Американский обозреватель смешанных единоборств Стивен Мюльхаузен выступил с критикой в адрес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за стремление ежедневно проверять спортсменов на коронавирус в условиях дефицита тестов в США. Об этом он написал в своем Twitter.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 04.05
Инфицировано145 268+10 581
Скончалось1 356+76
Выздоровело18 095+1 456
Инфицировано3 526 178+76 192
Скончалось247 971+3 732
Выздоровело1 133 079+31 704
Источник: AP 2020

Журналист возмутился планами организации по проведению ежедневного тестирования бойцов. Мюльхаузен напомнил о нехватке тестов для рядовых американцев и обратил внимание на то, что ведущие спортивные медиа, вроде ESPN, проигнорировали тот факт, что промоушен лишает части американцев тестов на COVID-19.

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1 мая стало известно, что UFC применит особые меры по обеспечению безопасности и здоровья участников турниров в Джексонвилле, штат Флорида. В частности, планируется постоянное присутствие медиков, а также проведение тестов на коронавирус на ежедневной основе.

9 мая (10 мая по московскому времени) в Джексонвилле пройдет UFC 249. В главном бою встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

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