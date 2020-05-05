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00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров высказался об отношении к Нурмагомедовым

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров высказался об отношении к семье Нурмагомедовых. Его слова приводит FightTime.

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Источник: РИА "Новости"

«С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры», — заявил Тактаров. Он добавил, что готов к издевкам недоброжелателей по этому поводу.

21 апреля российский боец Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику кавказского народа. Хабиб Нурмагомедов поддержал слова Емельяненко, поставив лайк на его пост. Многие пользователи продолжили травлю актера в соцсетях. После этого Тактаров заявил, что хочет встретиться с Нурмагомедовым в Дагестане.

Тактаров становился победителем шестого турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выиграв у американца Тэнка Эббота. Нурмагомедов — действующий чемпион промоушна в легком весе.

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