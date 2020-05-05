Тактаров высказался об отношении к Нурмагомедовым

«С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры», — заявил Тактаров. Он добавил, что готов к издевкам недоброжелателей по этому поводу.