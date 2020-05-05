Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дана Уайт: Хабиб безумно богат, его не заманить большим чеком

Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии чемпиона лиги в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По словам Уайта, Нурмагомедова будет тяжело уговорить провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором, предлагая серьезную сумму, поскольку Хабиба не волнуют деньги.

— Возможно ли заманить Хабиба большим чеком? Люди не понимают: Хабиб просто безумно богат. Ему не нужны деньги, — сказал в интервью YouTube-каналу Menace and the Man Show Уайт.

31-летний Нурмагомедов победил 31-летнего Макгрегора в октябре 2018 года. Ирландец неоднократно говорил, что хотел бы провести реванш, но Хабиб в свою очередь отвечал, что в поединке не будет спортивного интереса.

 Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
«Сделал КТ легких — пневмония...» Как я случайно узнал, что заболел коронавирусом
Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе
Гол Роналдинью англичанам в четвертьфинале ЧМ-2002 был волшебным
Легендарный гол сбежавшего из СССР хоккеиста в НХЛ (видео)
Человек-гора из «Игры престолов» проведет бой с силачом
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Шейхи строят в «Ньюкасле» топ-клуб. Зовут Коутиньо и Бэйла
Буре попал в рейтинг игроков НХЛ, обделенных наградами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь