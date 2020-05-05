Дана Уайт: Хабиб безумно богат, его не заманить большим чеком

Источник: Спорт-Экспресс

По словам Уайта, Нурмагомедова будет тяжело уговорить провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором, предлагая серьезную сумму, поскольку Хабиба не волнуют деньги.

— Возможно ли заманить Хабиба большим чеком? Люди не понимают: Хабиб просто безумно богат. Ему не нужны деньги, — сказал в интервью YouTube-каналу Menace and the Man Show Уайт.