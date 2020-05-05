Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
23
Футбол. Зарубежный
3.05
БАТЭ
Неман
31
Футбол. Зарубежный
3.05
Шахтер С
Ислочь
40
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
14:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC рассказал о невероятном богатстве Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу Menace and The Man Show рассказал о сложностях организации боя-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

По словам функционера, люди не понимают, что россиянин настолько богат, что его не интересуют деньги. Поэтому его нельзя заинтересовать боем с ирландцем только лишь высоким гонораром.

1 мая Уайт признался, что настроен на организацию второго поединка между бойцами. Он также отметил, что и Макгрегор «горит желанием» вновь выйти в октагон против российского спортсмена.

1 апреля Нурмагомедов снялся с турнира UFC 249, где он должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с американцем Тони Фергюсоном.

Позже Уайт заявил, что россиянин вернется осенью и подерется с победителем поединка между Фергюсоном и американцем Джастином Гэтжи.

В январе Макгрегор провел первый поединок с осени 2018-го. Ирландец нокаутировал американца Дональда Серроне. В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора, защитив пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием обоих спортсменов, что привело к их дисквалификациям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Футбол возвращается. Уже есть даты ближайших матчей в Европе
Гол Роналдинью англичанам в четвертьфинале ЧМ-2002 был волшебным
Легендарный гол сбежавшего из СССР хоккеиста в НХЛ (видео)
Человек-гора из «Игры престолов» проведет бой с силачом
Лучшие российские легионеры в истории футбола (фото)
Шейхи строят в «Ньюкасле» топ-клуб. Зовут Коутиньо и Бэйла
Буре попал в рейтинг игроков НХЛ, обделенных наградами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь