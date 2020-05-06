Тони Фергюсон сдал тест на коронавирус перед турниром UFC

Источник: AP 2020

«Тони и вся команда сдали тест на коронавирус. Результаты будут известны позднее», — сказал собеседник агентства.

Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.