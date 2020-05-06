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6 мая, источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко — про борьбу с пандемией: Население поступает с точностью до наоборот

Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил о том, что обеспокоен высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в России.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:32 MSK, 06.05
Инфицировано165 929+10 559
Скончалось1 537+86
Выздоровело21 327+1 462
Инфицировано3 732 046+85 840
Скончалось261 517+6 031
Выздоровело1 233 471+45 688
Источник: Спорт-Экспресс
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Самые яркие кадры с «ВТБ-Арены» — на Sport24.

— Меня беспокоит неполная сознательность людей, — отметил 38-летний Емельяненко. — Которых предупредили, сказали, а они начинают заявлять — а как я буду жить, а что я буду есть, а где я буду работать. Ну время такое сейчас. Мы живем одним коллективом на планете Земля. Тут не получится, что каждый будет тянуть одеяло на себя, что одни будут сидеть дома, а другие будут зарабатывать. Это вынужденные меры, чтобы предотвратить эту эпидемию, которая растет большими темпами и с печальными результатами.

— Власти как могут оповещают население. Но население у нас плохо реагирует на подобные предупреждения и поступает с точностью до наоборот, — отметил боец. (Илья Андреев).

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