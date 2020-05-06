Александр Емельяненко — про борьбу с пандемией: Население поступает с точностью до наоборот

— Меня беспокоит неполная сознательность людей, — отметил 38-летний Емельяненко. — Которых предупредили, сказали, а они начинают заявлять — а как я буду жить, а что я буду есть, а где я буду работать. Ну время такое сейчас. Мы живем одним коллективом на планете Земля. Тут не получится, что каждый будет тянуть одеяло на себя, что одни будут сидеть дома, а другие будут зарабатывать. Это вынужденные меры, чтобы предотвратить эту эпидемию, которая растет большими темпами и с печальными результатами.