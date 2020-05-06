Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA оправдался перед жителями Кавказа
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов, посвятивший оскорбительный клип Хабибу Нурмагомедову, оправдался перед жителями Кавказа. Его слова приводит RT.
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов, посвятивший оскорбительный клип Хабибу Нурмагомедову, оправдался перед жителями Кавказа. Его слова приводит RT.
На вопрос, хотел ли он оскорбить жителей Кавказа, Кузнецов ответил: «Конечно, нет». Спортсмен подчеркнул, что адресовал песню исключительно Нурмагомедову.
Ранее 6 мая Кузнецов раскрыл детали нападения на него, которое пятеро неизвестных совершили в ответ на публикацию клипа. О нападении Кузнецов заявил 28 апреля. Тогда он заметил, что не считает это попыткой расправы, так как ущерб ему нанесен несерьезный.
Спортсмен в своей песне обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также назвал его «королем лицемерия».
Кузнецов — профессиональный боец. Он выступает в промоушене Fight Nights Global, в последнем бою он проиграл. До этого у него была серия из девяти побед.