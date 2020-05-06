Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA оправдался перед жителями Кавказа

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На вопрос, хотел ли он оскорбить жителей Кавказа, Кузнецов ответил: «Конечно, нет». Спортсмен подчеркнул, что адресовал песню исключительно Нурмагомедову.

Ранее 6 мая Кузнецов раскрыл детали нападения на него, которое пятеро неизвестных совершили в ответ на публикацию клипа. О нападении Кузнецов заявил 28 апреля. Тогда он заметил, что не считает это попыткой расправы, так как ущерб ему нанесен несерьезный.

Спортсмен в своей песне обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также назвал его «королем лицемерия».