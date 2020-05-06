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17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Оскорбивший Нурмагомедова боец MMA оправдался перед жителями Кавказа

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов, посвятивший оскорбительный клип Хабибу Нурмагомедову, оправдался перед жителями Кавказа. Его слова приводит RT.

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На вопрос, хотел ли он оскорбить жителей Кавказа, Кузнецов ответил: «Конечно, нет». Спортсмен подчеркнул, что адресовал песню исключительно Нурмагомедову.

Ранее 6 мая Кузнецов раскрыл детали нападения на него, которое пятеро неизвестных совершили в ответ на публикацию клипа. О нападении Кузнецов заявил 28 апреля. Тогда он заметил, что не считает это попыткой расправы, так как ущерб ему нанесен несерьезный.

Спортсмен в своей песне обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также назвал его «королем лицемерия».

Кузнецов — профессиональный боец. Он выступает в промоушене Fight Nights Global, в последнем бою он проиграл. До этого у него была серия из девяти побед.

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