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16Как дрались, когда Хабиб Нурмагомедов пошел в школу
6 мая, источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов раскрыл сроки возвращения и пообещал «всех размазать»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов снова драться уже летом. Об этом он написал в комментариях к посту ESPN в Instagram.

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31-летний боец раскрыл сроки возможного возвращения — Нурмагомедов напомнил, что месяц Рамадан заканчивается 23 мая, и уже в июле он снова сможет выступать. При этом россиянин призвал отвлечься от упоминаний его имени и возможных будущих соперников. В частности, ирландца Конора Магкрегора.

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«Хватит обо мне говорить. Сейчас коронатайм. Но когда наступит Хабибтайм, я их всех размажу», — написал россиянин.

10 мая пройдет турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, штат Флорида. В главном бою вечера сойдутся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Последний должен был драться с Нурмагомедовым, однако россиянин снялся с ивента: по состоянию на 1 апреля турнир не имел места проведения. Их поединок сорвался в пятый раз.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Глава организации Дэйна Уайт заявил, что он будет драться с победителем боя Гэтжи и Фергюсона.

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