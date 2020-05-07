Тест Фергюсона на коронавирус показал отрицательный результат
Тест американского бойца UFC Тони Фергюсона и представителей его команды показал отрицательный результат.
Тест американского бойца UFC Тони Фергюсона и представителей его команды показал отрицательный результат.
«У всех результат отрицательный», — цитирует представителя команды ТАСС.
Напомним, ранее Фергюсон в преддверии поединка с Джастином Гэтжи прошёл тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.
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Напомним, 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи.