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08:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Тест Фергюсона на коронавирус показал отрицательный результат

Тест американского бойца UFC Тони Фергюсона и представителей его команды показал отрицательный результат.

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Источник: AP 2020

«У всех результат отрицательный», — цитирует представителя команды ТАСС.

Напомним, ранее Фергюсон в преддверии поединка с Джастином Гэтжи прошёл тестирование на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 249, главным боем которого станет поединок Фергюсона и Гэтжи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции турнир пройдёт без зрителей. Изначально соперником Фергюсона должен был стать действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, но он лишён возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

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