Брат Нурмагомедова отреагировал на информацию об ухудшении состояния отца бойца

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Нурмагомедов подтвердил, что Абдулманап госпитализирован в московскую больницу. «Сейчас стабильное такое положение. Но надеемся, что обойдется, будем молиться», — сказал он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2f12e461863d6965ca0f" data-vnd="2f12e461863d6965ca0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2f12e461863d6965ca0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

5 мая друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов рассказал, что из-за ухудшения состояния Нурмагомедов-старший был переведен в московскую клинику. По его словам, отец бойца испытывал проблемы с сердцем, и спецбортом его доставили в столицу.

57-летний тренер был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Тогда тренер рассказал, что чувствует себя хорошо.