Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Гэтжи — Фергюсон
Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес изменил свое мнение о фаворите в бою Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, где на кону будет титул временного чемпиона.
Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес изменил свое мнение о фаворите в бою Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, где на кону будет титул временного чемпиона.
По мнению специалиста, перенос боя с 18 апреля на 9 мая пошел на пользу Гэтжи.
«Тони и Джастину было тяжело подготовиться к поединку в первоначальную дату, — сказал Мендес в интервью Люку Томасу. — Тогда я видел фаворитом Гэтжи. Но теперь я вижу таким Тони. В любом случае этот бой будет интересен, ведь оба покажут яркое сражение. Отличный бой».
Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, но он был лишен возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.