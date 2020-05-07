Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Гэтжи — Фергюсон

«Тони и Джастину было тяжело подготовиться к поединку в первоначальную дату, — сказал Мендес в интервью Люку Томасу. — Тогда я видел фаворитом Гэтжи. Но теперь я вижу таким Тони. В любом случае этот бой будет интересен, ведь оба покажут яркое сражение. Отличный бой».