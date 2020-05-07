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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Хабиба назвал фаворита в бою Гэтжи — Фергюсон

Тренер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес изменил свое мнение о фаворите в бою Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, где на кону будет титул временного чемпиона.

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Источник: Reuters

По мнению специалиста, перенос боя с 18 апреля на 9 мая пошел на пользу Гэтжи.

«Тони и Джастину было тяжело подготовиться к поединку в первоначальную дату, — сказал Мендес в интервью Люку Томасу. — Тогда я видел фаворитом Гэтжи. Но теперь я вижу таким Тони. В любом случае этот бой будет интересен, ведь оба покажут яркое сражение. Отличный бой».

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, но он был лишен возможности вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.

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