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01:04 (мск), источник: ТАСС

Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

ТАСС, 8 мая. Американский боец Тони Фергюсон обвинил в трусости чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом спортсмен заявил журналистам во время онлайн-конференции.

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Источник: AP 2020

«Он не хотел драться и убежал. То же самое можно сказать о Коноре [Макгрегоре]. Мне говорили, что я буду следующим, но Конора и Хабиба нет. Они дома на карантине, а я здесь», — сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.

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