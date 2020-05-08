Тактаров заявил, что хочет подраться с Тайсоном

Ранее Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг и провести несколько выставочных боев, чтобы собрать средства на благотворительность. Боксер хочет отправить все вырученные от поединков средства на помощь наркозависимым и бездомным.

«Кто-нибудь может мне сказать, где этот Майк Тайсон? Я готов подраться с ним в любое время и в любом месте! За деньги или бесплатно», — написал Тактаров под видео в своем аккаунте в Instagram.