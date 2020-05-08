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12:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тактаров заявил, что хочет подраться с Тайсоном

Экс-боец UFC и актер Олег Тактаров сообщил, что хочет провести бой с бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майком Тайсоном.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Тайсон заявил, что планирует вернуться на ринг и провести несколько выставочных боев, чтобы собрать средства на благотворительность. Боксер хочет отправить все вырученные от поединков средства на помощь наркозависимым и бездомным.

«Кто-нибудь может мне сказать, где этот Майк Тайсон? Я готов подраться с ним в любое время и в любом месте! За деньги или бесплатно», — написал Тактаров под видео в своем аккаунте в Instagram.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов предложил Тайсону провести благотворительные поединки с Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

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