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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Будут бить

Большой спорт возвращается. UFC проведет крупнейший турнир в истории в разгар пандемии коронавируса.

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Источник: AP 2020

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) возвращается. Пандемия коронавируса не помеха Дэйне Уайту и компании. Долгожданный ивент пройдет рано утром 10 мая и вместит в себя целую россыпь боев между звездами единоборств. И без Хабиба Нурмагомедова зрителям будет на кого посмотреть, тем более, что без представителя России турнир не оставили. Подробнее об одном из самых ярких по составу участников турниров в истории — в материале «Ленты.ру».

Дэйне не дано?

В день дурака миллионам поклонников смешанных единоборств хотелось дружно заткнуть уши, приговаривая: «Первого апреля — никому не верю». Но действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, вещавший в прямом эфире Instagram, совсем не шутил.

31-летний боец заявил, что не примет участия в долгожданном поединке против Тони Фергюсона. И резон не покидать дагестанское гнездо у Орла был: на тот момент многострадальный турнир UFC 249 не имел официального места проведения.

Некоторые говорят, мне надо улететь. Куда? В Америку? В Америке нет турнира. В Абу-Даби? Там тоже нет турнира. В Европу? Тоже нет турнира. В России нет турнира. Куда мне улететь? Зачем мне летать в Америку, если там нет турнира. Кто-нибудь может мне ответить, куда мне улететь?
Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе

Турнир-скиталец лишался арены за ареной из-за разгоревшейся пандемии COVID-19. Пазл в руках главы организации Дэйны Уайта упорно не собирался. Масла в огонь подливали и спортивные медиа. Рупор MMA BloodyElbow жалил UFC за стремление продолжить проводить турниры в разгар эпидемии. Уайта упрекали в упрямстве, в готовности рисковать здоровьем бойцов ради заработка.

«Послушайте, ребята из СМИ могут нести любую чушь. Им не надо никого кормить, они не несут ответственность за людей», — парировал президент UFC. Уайт спешно залатал главную брешь в тонущем ивенте — на рубку с Фергюсоном пригласили Джастина Гэтжи.

Но это, увы, не помогло. В итоге, к злорадству сторонников Нурмагомедова, UFC 249 перенесли на неопределенный срок. По слухам, на неумолимого Уайта нашли управу большие боссы в Disney. Медиагигант владеет ESPN — основным вещателем турниров промоушена.

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Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Журналисту издания Orange County Register Брайану Мартину выпала настоящая профессиональная удача: 36-летнего Фергюсона огорошили новостью об отмене турнира прямо во время их беседы. Автор бережно упаковал чертыхания бойца в свой материал. Сам же спортсмен пообещал продолжить тренировки. И, как окажется, это странное решение вскоре себя оправдает.

Свести Нурмагомедова и Фергюсона в клетке Уайту не удалось уже в пятый раз. Вспомнились слова Джо Рогана, окрестившего это противостояние проклятым. На этот раз таковым его назвал Даниэль Кормье, экс-чемпион UFC в тяжелом весе и соратник Нурмагомедова по тренировочному залу.

И настоящим безумием (впрочем, свойственным Фергюсону) показалось обещание бойца уложиться в вес к 18 апреля. В положенную дату американец отчитался перед публикой: в социальных сетях Фергюсона появилось видео, где на экране электронных весов светились нужные цифры.

Очень трудно сделать что-то, если в конце тебя не ждет награда. Тони прервал тренировочный процесс, прошел весогонку. Он показал, что в состоянии полностью контролировать положение. Продемонстрировал дисциплину.
Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в тяжелом весе

UFC 249 ненадолго превратился в диснеевский замок. Медиа охотно спекулировали относительно будущего промоушена в условиях пандемии. Уайт интриговал: мол, вот-вот на покрытом зеленью тропическом острове вырастет целая инфраструктура. А сам промоушен вернется к активной борьбе со спортивным затишьем уже в мае.

И вот после шага назад UFC делает сразу три вперед. Отложенный UFC 249 победоносно занимает слот 9 мая (утро 10 мая по московскому времени). Следом анонсированы еще два турнира — 13 и 16 мая. Все ивенты пройдут на арене в Джексонвилле, штат Флорида.

В UFC старательно составляли запоминающийся кард. Но Нурмагомедов не стал единственным громким именем, которое потеряла афиша долгожданного ивента. С турнира снялась и бразильская чемпионка Аманда Нуньес. Львица решила повременить с охотой — из-за пандемии спортсменка не может наладить тренировочный процесс.

Хотя имеются и примеры обратные. Ветеран UFC Дональд Серроне заявил, что мечтает зарубиться на всех трех турнирах и таким образом переписать очередной рекорд промоушена.

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Шоу продолжается

Большинство спортивных соревнований и турниров по всему миру приостановлены. Сетки вещания тематических каналов заполнились архивными записями. Голодные до зрелищ люди готовы следить за петушиными боями знаменитостей в социальных сетях, хроники которых ведут отчаявшиеся в информационном вакууме спортивные медиа. У UFC уникальная возможность завоевать новых фанатов.

На Дэйну Уайта уже сыпались упреки в жадности и упрямстве. Коллега по опасному бизнесу Скотт Кокер, руководящий Bellator, также неодобрительно высказывается о нежелании главы UFC остановиться. Но уже за неделю до турнира появились и более конкретные претензии. И от совсем не заинтересованной стороны.

Как только СМИ разузнали об особых протоколах для турниров UFC в Джексонвилле, организацию обвинили в лишении рядовых американцев тестов на COVID-19.

«То есть они просто забирают тесты у людей, которые действительно в них нуждаются, зная о дефиците, только ради собственных бойцов, их окружения и журналистов?» — возмущается обозреватель Стивен Мюльхаузен в Twitter. Сам промоушен то ли не пожелал реагировать на высказывание журналиста, то ли не обратил на него внимания в информационном потоке. Зато заметил его более именитый коллега Люк Томас, работающий в Showtime.

«Да никому нет дела. Озвучивая такие опасения, ты только настраиваешь людей против себя. Я уже и сам не знаю, что правильно, а что нет. UFC стараются сделать турнир максимально безопасным — речь только об этом», — написал Томас.

После многократных срывов договоренностей и потери некоторых бойцов Уайт явно настроен довести дело до конца. Прервать спортивную тишину, возможно, одним из сильнейших кардов в истории промоушена. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на калибр имен, помещенных в прелимы турнира-возвращения.

Дональд Серроне против Энтони Петтиса, Алексей Олейник против Фабрисиу Вердума. Оба этих противостояния в «мирное время» тянули бы на вывеску главного боя турнира Fight Night. Теперь же вот эти заслуженные ребята будут лишь разогревать зрителей.

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Главный же кард вместит сразу два титульных поединка. Гэтжи и Фергюсон поспорят за временный титул в легком весе. В нынешней ситуации в дивизионе это означает, что победитель получит право биться с Нурмагомедовым. Сам россиянин накануне турнира заявил, что вот-вот сможет снова выступать. По словам Нурмагомедова, он готов драться уже в июле.

Чемпион в легчайшем весе Генри Сехудо будет защищать пояс в поединке против Доминика Круза. Человека, ставшего первым обладателем чемпионского титула в этой весовой категории. К слову, Сехудо в условиях самоизоляции не бил баклуши: олимпийский чемпион подсушился и готов уронить очередного претендента.

Кроме того, Уайт столкнет лбами, возможно, самых опасных тяжеловесов организации: Жаирзиньо Розенстрайк, суринамский нокаутер, окажется в одной клетке с Хищником Фрэнсисом Нганну.

В общем, UFC 249 — отличный повод приобщить к смешанным единоборствам домочадцев, пока их фигурное катание, керлинг и прочие виды спорта стоят на паузе. К счастью, пустые трибуны не слишком бьют по зрелищу. Это в футболе зритель — часть представления, волнующееся море из цветных шарфов. Без болельщиков футбол теряет не только звуковое сопровождение, но и словно утрачивает смысл.

В единоборствах же все внимание приковано к двум людям в клетке. При правильном освещении и выборе угла съемки можно вообще и не понять, что вокруг нет болельщиков. Всеми любимый «Рокки» был снят на пустой арене.

10 мая всем, кто привык отсыпаться на самоизоляции, придется проявить самодисциплину. Но поверьте, крупнейший турнир в истории UFC того стоит.

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