Тренер Нурмагомедова объяснил превосходство Макгрегора над Фергюсоном

Источник: РИА "Новости"

«Со мной многие могут не согласиться, но думаю, что Конор — самый опасный соперник. Тони прогрессирует, но Конор всегда был опасен», — заявил специалист. Он отметил, что нельзя позволять ирландцу наносить удары, так как это может плохо кончиться.

Мендес подчеркнул, что Макгрегор по-прежнему находится на высоком уровне, а бой Нурмагомедова против него был тяжелым.

6 мая Фергюсон призвал Нурмагомедова и Макгрегора прекратить выступления. Позднее он обвинил россиянина в трусости.

Нурмагомедов — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. 1 апреля он заявил, что не примет участия в турнире UFC 249, в рамках которого должен был провести поединок с Фергюсоном. Россиянин не смог вылететь на бой из Дагестана из-за ограничений авиасообщения.

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