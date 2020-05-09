Соперник российского бойца UFC Олейника контактировал с заражённым Covid-19 Соузой
9 мая стало известно, что бразильский боец Роналду Соуза, который должен был принять участие на турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида), заразился коронавирусом.
9 мая стало известно, что бразильский боец Роналду Соуза, который должен был принять участие на турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида), заразился коронавирусом.
Его бой с Юрайей Холлом был отменён.
Однако выяснилось, что Соуза контактировал с другим бойцом, бразильцем Фабрисиу Вердумом, который должен сразиться с россиянином Алексеем Олейником. Информации об отмене их боя пока не было.
Главным событием UFC 249, намеченного на ночь с 9 на 10 мая мск, должен стать бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в