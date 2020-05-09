Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник российского бойца UFC Олейника контактировал с заражённым Covid-19 Соузой

9 мая стало известно, что бразильский боец Роналду Соуза, который должен был принять участие на турнире UFC 249 в Джексонвилле (Флорида), заразился коронавирусом.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 897+90 201
Скончалось275 179+5 159
Выздоровело1 331 733+39 061
Источник: AP 2020

Его бой с Юрайей Холлом был отменён.

Однако выяснилось, что Соуза контактировал с другим бойцом, бразильцем Фабрисиу Вердумом, который должен сразиться с россиянином Алексеем Олейником. Информации об отмене их боя пока не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным событием UFC 249, намеченного на ночь с 9 на 10 мая мск, должен стать бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Эта красотка потрясла всех не только на ринге!
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
СМИ: АПЛ опасается, что игроки выступят против начала сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь