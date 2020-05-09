Соперник российского бойца UFC Олейника контактировал с заражённым Covid-19 Соузой

Однако выяснилось, что Соуза контактировал с другим бойцом, бразильцем Фабрисиу Вердумом, который должен сразиться с россиянином Алексеем Олейником. Информации об отмене их боя пока не было.

Главным событием UFC 249, намеченного на ночь с 9 на 10 мая мск, должен стать бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Турнир должен был пройти в Нью-Йорке в апреле, а его главным боем должен был стать поединок Фергюсона и россиянина Хабиба Нурмагомедова, но из-за пандемии коронавируса бой был отменён.