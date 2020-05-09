UFC: Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится

«Поединок между Соузой и Холлом отменён. Положительный тест на коронавирус — у Соузы и двух членов его команды. У Соузы и его секундантов нет симптомов COVID-19. Медицинская служба UFC будет контролировать состояние их здоровья и предоставит необходимую помощь в лечении. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», — приводит заявление UFC BJPenn.