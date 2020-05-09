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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

UFC: Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится

Руководство UFC опубликовало заявление относительно отмены поединка между Роналду Соузой и Юрайей Холлом из-за положительного теста бразильца на коронавирус.

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Источник: AP 2020

«Поединок между Соузой и Холлом отменён. Положительный тест на коронавирус — у Соузы и двух членов его команды. У Соузы и его секундантов нет симптомов COVID-19. Медицинская служба UFC будет контролировать состояние их здоровья и предоставит необходимую помощь в лечении. Ни у одного бойца, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», — приводит заявление UFC BJPenn.

UFC 249 должен пройти в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая мск при пустых трибунах. Главным событием станет бой бывшего временного чемпиона в лёгком весе Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Соперником Фергюсона должен был стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, но бой был отменен.

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