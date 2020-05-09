Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
17:00
Неман
Рух
Футбол. Зарубежный
8.05
Слуцк
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
8.05
Городея
Минск
11
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12Футбольные звёзды, которых могут продать из-за кризиса
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC признал вину за срыв боя Нурмагомедова и Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт признал, что разделяет вину за срыв поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Об этом он рассказал в интервью BT Sport.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 09.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано3 954 897+90 201
Скончалось275 179+5 159
Выздоровело1 331 733+39 061
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Уайт подчеркнул, что ситуация вокруг турнира UFC 249 менялась каждый день. «Хабиб застрял в России — боец не лукавил. Никто из нас не предполагал, что до этого дойдет», — заметил промоутер.

Он добавил, что и сам разделяет ответственность за пятый срыв поединка Фергюсона и Нурмагомедова. «Мы все приняли ряд неверных решений», — заявил он.

6 мая Нурмагомедов заявил, что сможет вернуться в октагон уже летом. По словам Уайта, вероятным соперником россиянина станет победитель боя Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 249 был перенесен на 10 мая. Турнир возглавит поединок Фергюсона и Гэтжи. Также на ивенте выступит российский тяжеловес Алексей Олейник.

Читайте также
«Я должен победить этого парня!» — Хабиб Фергюсону перед предстоящим боем
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Турнир UFC 249 состоится, несмотря на коронавирус у одного бойца
Соперник Олейника контактировал с бойцом с коронавирусом
Россия победила Швейцарию на старте ЧМХ. В голосовании ИИХФ
Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну (фото)
Руководству «Локо» предрекли тюремные сроки из-за смерти игрока
У голкипера «Реала Сосьедад» обнаружен коронавирус
СМИ: АПЛ опасается, что игроки выступят против начала сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь