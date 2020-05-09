Редкие кадры уникального приёма. Кроме Удава удушением Эзекиела в UFC никто не побеждал
Невероятно, но Олейник делал это дважды. Есть шанс увидеть это в третий раз в бою с легендарным Вердумом.
Невероятно, но Олейник делал это дважды. Есть шанс увидеть это в третий раз в бою с легендарным Вердумом.
Буквально считанные часы остаются до старта первого почти за два месяца турнира по ММА, который пройдёт в Джексонвилле, шат Флорида. UFC 249 в первую очередь ждут как символ пробуждения мира спорта после долгой спячки, а главными знаменосцами станут Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Но внимание российских болельщиков будет приковано и к предварительному карду. Здесь 10 мая по московскому времени в октагон, расположенный на Veterans Memorial Arena, выйдут ветераны смешанных единоборств, нестареющий Алексей Олейник и
15 января 2017 года Олейник проводил свой четвёртый поединок в UFC. К тому моменту его профессиональный рекорд в промоушене состоял из двух побед и одного поражения, а потому, чтобы укрепиться в лиге, успех был необходим.
Казалось, что встреча Олейника и Пешты станет рядовой для подавляющего большинства болельщиков, кроме разве что россиян и чехов. Но та январская схватка стала
Сам бой складывался очень непросто. Сначала уроженец Харькова выглядел неплохо, но в партере Пешта оказался крепким орешком и в
В итоге чех вынужден был постучать и ещё долго не мог прийти в себя. Видимо, на нём уже начало сказываться кислородное голодание.
Добавим, что бой с Олейником стал для Пешты последним в UFC. Российские болельщики ММА должны его помнить по бою с Александром Емельяненко на турнире RCC 3. Тогда чех проиграл техническим нокаутом во втором раунде.
В мае 2018 года россиянин отправился в
Олейник серьёзно отнесся к молодому сопернику и размотал его менее чем за две минуты. Боец начал свой устрашающий захват находясь ещё в стойке, вновь заведя одну руку за голову противника, а второй сдавливая его горло, в таком же положении Олейник и Жуниор оказались на канвасе и россиянин, снова оказавшись на спине, буквально вдавил в себя несчастного бразильца и заставил того постучать. После завершения встречи на лице Албини читалось бессилие и непонимание того, что он мог противопоставить технике такого уровня.
Сложно сказать, стоит ли ожидать от Олейника победы фирменным приёмом в противостоянии с Фабрисиу Вердумом. Очевидно, что это матёрый соперник совершенно иного уровня, вместе с тем, именно такие нестандартные ходы могут принести Алексею такую важную и едва ли не ключевую победу в карьере. Ждём ночи турнира и держим за него кулаки. С Богом!