Олейник победил бывшего чемпиона UFC

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Поединок тяжеловесов продлился все три раунда. Судьи отдали победу Олейнику. Таким образом, 42-летний россиянин одержал вторую победу в UFC подряд, одолев бывшего чемпиона организации в тяжелом весе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.

В январе на UFC 246 Олейник победил американца Мориса Грина. Российский тяжеловес вынудил соперника сдаться, применив рычаг локтя.