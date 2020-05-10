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09:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Олейник победил бывшего чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник одержал победу над бразильцем Фабрисиу Вердумом на турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок тяжеловесов продлился все три раунда. Судьи отдали победу Олейнику. Таким образом, 42-летний россиянин одержал вторую победу в UFC подряд, одолев бывшего чемпиона организации в тяжелом весе.

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Поединок Олейника и Вердума прошел в рамках UFC 249. В главном бою вечера встретятся американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон.

В январе на UFC 246 Олейник победил американца Мориса Грина. Российский тяжеловес вынудил соперника сдаться, применив рычаг локтя.

Победа над Вердумом стала 59-й в карьере Олейника. Также россиянин потерпел 13 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

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