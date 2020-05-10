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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо одержал победу над соотечественником Домеником Крусом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Поединок стал со-главным в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле, штат Флорида. Сехудо завершил бой во втором раунде, одержав победу техническим нокаутом. Таким образом, Сехудо защитил пояс чемпиона организации в легчайшем весе. После победы Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и объявил о том, что решил завершить карьеру.

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33-летний Сехудо одержал 16-ю победу в карьере. Крус вернулся в октагон после долгого отсутствия. В последний раз он выходил в клетку в 2016 году. Американец — первый в истории UFC чемпион в легчайшем весе.

Помимо двух поясов UFC, Сехудо также выигрывал золото Олимпийских игр как борец-вольник. На Играх в Пекине он выступал в весовой категории до 55 килограммов.

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