Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру
Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо одержал победу над соотечественником Домеником Крусом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо одержал победу над соотечественником Домеником Крусом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок стал
33-летний Сехудо одержал 16-ю победу в карьере. Крус вернулся в октагон после долгого отсутствия. В последний раз он выходил в клетку в 2016 году. Американец — первый в истории UFC чемпион в легчайшем весе.
Помимо двух поясов UFC, Сехудо также выигрывал золото Олимпийских игр как