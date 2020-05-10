Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после досрочной победы над Фергюсоном

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Когда комментатор Джо Роган спросил у него, с чем связан такой поступок, американец пояснил, что ждёт полноценного титула.

Напомним, что обладателем полноценного титула UFC в лёгком весе является Хабиб Нурмагомедов.

Джастин Гэтжи завоевал титул временного чемпиона лиги, победив Тони Фергюсона в главном событии турнира UFC 249, который состоялся в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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