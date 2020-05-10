Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Ислочь
Белшина
Футбол. Зарубежный
16:00
Витебск
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
18:00
Смолевичи
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20:00
Динамо Брс
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов отреагировал на поражение Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение американца Тони Фергюсона в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Джексонвилле. Пост россиянина доступен в его Twitter-аккаунте.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

31-летний россиянин опубликовал запись сразу после поражения Фергюсона. «Без комментариев», — написал Нурмагомедов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 10 мая Фергюсон уступил американцу Джастину Гэтжи в главном бою турнира UFC 249. Схватка завершилась в пятом раунде техническим нокаутом.

Таким образом, Гэтжи становится главным претендентом на титульный поединок против Нурмагомедова и временным чемпионом UFC в легком весе.

Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Он — лидер по данному показателю в легком весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально, Фергюсон и Нурмагомедов должны были возглавить UFC 249. Однако россиянин снялся с турнира на фоне неясности относительно проведения ивента и арены. Гэтжи был приглашен в качестве замены российского бойца, однако в апреле турнир так и не состоялся. UFC 249 был перенесен на 10 мая и прошел в Джексонвилле без зрителей. Также в рамках ивента победу одержал российский тяжеловес Алексей Олейник.

Читайте также
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
Олимпийский чемпион посоветовал Трусовой отказаться от соцсетей
Чемпион UFC защитил титул и решил завершить карьеру
Петтис победил Серроне в бою-реванше на UFC 249
Олейник победил бывшего чемпиона UFC
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи
Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь