Нурмагомедов отреагировал на поражение Фергюсона

Изначально, Фергюсон и Нурмагомедов должны были возглавить UFC 249. Однако россиянин снялся с турнира на фоне неясности относительно проведения ивента и арены. Гэтжи был приглашен в качестве замены российского бойца, однако в апреле турнир так и не состоялся. UFC 249 был перенесен на 10 мая и прошел в Джексонвилле без зрителей. Также в рамках ивента победу одержал российский тяжеловес Алексей Олейник.