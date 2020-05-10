Олейник признался, что боялся заразиться коронавирусом на турнире UFC

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В воскресенье 42-летний россиянин победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей на турнире UFC 249 в американском Джексонвилле (штат Флорида). В субботу стало известно, что результат теста на коронавирус бразильского бойца Роналдо Соузы, который должен был принять участие в турнире, оказался положительным. Также выяснилось, что Соуза констатировал с Вердумом.

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«Я боялся, что эту заразу домой принесу. Но раз уж так случилось, раз уж всех проверяли, не отказываться же было от боя. А так, да — опасался», — сказал Олейник.