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12:31 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFC

ТАСС, 10 мая. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет бой за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом на онлайн-конференции заявил президент организации Дэйна Уайт.

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Источник: AP 2020

В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Ян должен был провести бой с бразильцем Марлоном Мораесом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Новый чемпион будет определен в ближайшее время. Петр Ян будет драться за вакантный титул. Матчмейкеры определят соперника в течение следующей недели», — сказал Уайт.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.

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