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14:22 (мск), источник: Sports.Ru

Василий Уткин: Бой Фергюсона с Хабибом многих бы разочаровал

Журналист Василий Уткин заявил, что бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона не оправдал бы ожидания фанатов ММА.

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«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно — не исключено, что при этом еще и эффектно. А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой — значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит. А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», — рассказал Уткин.

Источник — телеграм-канал Василия Уткина

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