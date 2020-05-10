Василий Уткин: Бой Фергюсона с Хабибом многих бы разочаровал

«Не мне судить о тонкостях, но я совершенно уверен, что бой Фергюсона с Хабибом, каким бы он ни был, непременно многих бы разочаровал. Это могло быть красиво и впечатляюще, но, скорее всего, было бы мощно и безжалостно — не исключено, что при этом еще и эффектно. А с Гэтжи боем как таковым довольны все. Ну, результат только немного разлучил это единство. Если вам не понравился этот бой — значит, вы убедились, что бои вам вообще смотреть не стоит. А я смотрю редко и именно за этим. Прекрасное бессонное утро», — рассказал Уткин.