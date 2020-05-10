Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи

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Напомним, что Фергюсон потерпел досрочное поражение в пятом раунде после того как его секунданты приняли решение остановить бой. Таким образом, Гэтжи стал обладателем временного пояса чемпиона UFC в легком весе и претендентом на титул, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ykwH45NARAs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«ХАБИБ И ТОНИ КОГДА-НИБУДЬ ВСТРЕТЯТСЯ»

— Я изначально ставил на Гэтжи в соотношении 60 на 40. Очень хороший и дисциплинированный боец. Тони тоже опасен, но я подразумевал, что Джастин победит за счет прессинга в стойке, ударов руками и ногами.

— Вы учитывали только стилистический фактор или повлияло также, что у Фергюсона шла повторная подготовка и весогонка?

— Я не понял для чего Тони прошел весогонку в апреле. Показать, что крутой? На каждого крутого найдется тот, кто круче. Мог спокойно один раз сделать вес и, возможно, бой сложился бы иначе.

— У вас есть сожаление, что теперь бой Хабиба и Тони не состоится?

— В стилистическом плане их противостояние остается интересным. Фергюсон сам хороший борец. Пропуская удары, он быстро восстанавливается. Терпеливый. Поэтому их бой все равно интересен. Если Хабиб не завершит карьеру, их бой когда-нибудь состоится.

— Сколько раундов в этом поединке выиграл Фергюсон?

— Во втором раунде у него было небольшое преимущество.

— Что скажете о шансах Гэтжи в бою с Нурмагомедовым?

— Для Хабиба он будет более удобен, чем Фергюсон. Нурмагомедову проще драться с ударником, а не бойцом. Все победы он одержал за счет борцовской техники, поэтому ему должно быть проще перевести и сделать свое дело.

— Это будет похоже на недавний поединок Хабиба с Дастином Порье?

— Да, скорее всего, стилистически все так и будет.

«У ВОЛКОВА ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ НАД НГАННУ»

— Фрэнсис Нганну нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Какое на вас он производит впечатление как боец?

— Нганну очень сильный боец. Он давно привлек внимание своей мощью. Очень терпеливый, стойкий и невероятно физически развитый. Это один из претендентов на пояс.

— У Нганну тянется словесная перепалка с Александром Волковым. Как нужно действовать Волкову при встрече с французом в октагоне?

— Зарубаться не стоит. Чисто тактически Волков одержит уверенную победу. Тренерский штаб разберет соперника. Александр — талантливый и физически развитый спортсмен. Если правильно подойти к бою тактически, Волков победит.

— Какие слабости есть у Нганну?

— Попался бы ему в соперники хороший рубака. Хотя бы несколько раз попасть. И тогда его можно будет перерубить. Пока ему такого отпора не дал никто.

— Но едва ли это хороший совет для Волкова.

— Для него, конечно, нет. Ему надо действовать с дистанции. У Александра длинные руки и ноги. Тайминг хороший. Я вижу, как он работает на тренировках, и кто с ним спаррингует. Все шансы у Волкова есть.

«ЯН СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ»

— Генри Сехудо объявил о завершение карьеры после победы над Домиником Крузом. Он ее действительно завершил или только делает вид?

— Ему 33 года. Это не возраст для бойца, когда нужно уходить на пенсию. Он просто хочет привлечь внимание.

— Сехудо много раз говорил, что является лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий. Его утверждение верно?

— Нет. Мне больше нравился Деметриус Джонсон. Очень сильный боец, хотя к нему было приковано значительно меньше внимания.

— Дана Уайт объявил, что следующий бой Петра Яна будет титульным. Допустим, соперник все тот же — Марлон Мораес. Каковы шансы Яна на победу?

— У него высокие шансы. Я думаю, что он станет чемпионом.

«ОЛЕЙНИК ОЧЕНЬ УДИВИЛ»

— Алексей Олейник одержал победу раздельным решением над Фабрисио Вердумом. Согласны с результатом?

— Олейник очень удивил. Перестал бояться лезть в размен. Сам хоть и не бьющий, но начинал наступать с рук. Близкий бой или нет, я предпочтение все равно бы отдал Олейнику.

— Вас удивило, что встречались два борца и бой прошел в основном в стойке?

— Два борца никогда бороться не будут.

— Что больше всего запомнилось из турнира?

— Отсутствие зрителей. Первый раз такое вижу. Не знаю, как можно выступать в условиях, похожих на тренировку. Никто не смотрит.