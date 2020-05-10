Тактаров считает, что Гэтжи может стать опасным соперником для Хабиба

В субботу Гэтжи победил Тони Фегюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою за титул временного чемпиона UFC. Ранее действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов 18 апреля в Нью-Йорке должен был провести бой с Фергюсоном. Но в апреле россиянин сообщил, что останется на карантине в России из-за ситуации с коронавирусом, и поединок с Фергюсоном был отменен.

«Гэтжи еще молодой, ему всего 31, он может еще два-три года стабильно выступать на высоком уровне, поэтому он может стать неприятным соперником для Нурмагомедова. Я не видел его внизу, но уши у него все переломаны. Но это ничего не значит, посмотрим. Гэтжи — дисциплинированный парень. По крайней мере, ты знаешь, на что настраиваться и чего ожидать. Тот же Тони завтра может выдать потрясающий бой, он может разобрать Конора на части. Такое бывает, когда у тебя может выдаться хороший день, но это часто бывает, когда ты молод», — рассказал Тактаров в интервью Sport24.