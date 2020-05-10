Тактаров считает, что Гэтжи может стать опасным соперником для Хабиба
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с Хабибом Нурмагомедовым.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров оценил шансы Джастина Гэтжи в бою с Хабибом Нурмагомедовым.
В субботу Гэтжи победил Тони Фегюсона техническим нокаутом в пятом раунде в бою за титул временного чемпиона UFC. Ранее действующий чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов 18 апреля в
«Гэтжи еще молодой, ему всего 31, он может еще
Победа над Фергюсоном позволила Гэтжи получить шанс сразиться с Нурмагомедовым в своем следующем поединке.