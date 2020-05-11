У Тони Фергюсона диагностировали перелом орбитальной кости

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, что Фергюсон после боя с Гэтжи на UFC 249 был госпитализирован. Тони пропустил множество тяжелейших ударов.

В ходе поединка у него образовалась гематома и открылось рассечение под правым глазом. Сообщается, что Гэтжи за бой нанёс 143 удара по Фергюсону, из которых 100 попали в голову.

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Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года. Таким образом, прервалась его серия из 12 побед. Кроме того, он потерял возможность в следующем бою подраться с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.