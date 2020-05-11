Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон может быть прооперирован
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон может быть прооперирован
«Более углубленное обследование выявило перелом орбитальной кости. Тони может быть прооперирован», — сказал собеседник агентства.
Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). На кону стоял титул «временного» чемпиона UFC в легком весе.