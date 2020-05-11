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12:27 (мск), источник: ТАСС

Фергюсон может перенести операцию после боя с Гейджи на турнире UFC

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Американский боец Тони Фергюсон может быть прооперирован из-за перелома орбитальной кости, находящейся в области глазницы, после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против соотечественника Джастина Гейджи. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

«Более углубленное обследование выявило перелом орбитальной кости. Тони может быть прооперирован», — сказал собеседник агентства.

Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде в ночь на воскресенье на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США). На кону стоял титул «временного» чемпиона UFC в легком весе.

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Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
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