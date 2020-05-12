Хабиб обратился к фанатам за советом по поводу боя с Гэтжи

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи, в каком месяце?» — сказал Нурмагомедов.
В ночь на 10 мая в американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC 249. В главном бою встречались Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Бой завершился в пятом раунде после того, как команда Тони Фергюсона попросила остановить поединок.
Благодаря победе Джастин Гэтжи стал обладателем временного титула в легком весе и получил право сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Отметим, что позже американец выкинул временный пояс, отметив, что хочет постоянный.