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00:06 (мск), источник: Sport24

Хабиб обратился к фанатам за советом по поводу боя с Гэтжи

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видео, в котором спросил подписчиков, когда было бы идеально подраться с Джастином Гэтжи. Видео боец записал в сторис инстаграма.

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Источник: shutterstock.com
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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи, в каком месяце?» — сказал Нурмагомедов.

В ночь на 10 мая в американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC 249. В главном бою встречались Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Бой завершился в пятом раунде после того, как команда Тони Фергюсона попросила остановить поединок.

Благодаря победе Джастин Гэтжи стал обладателем временного титула в легком весе и получил право сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Отметим, что позже американец выкинул временный пояс, отметив, что хочет постоянный.

Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
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00:05 (мск)© Piter.tv
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