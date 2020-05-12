Хабиб обратился к фанатам за советом по поводу боя с Гэтжи

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15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи, в каком месяце?» — сказал Нурмагомедов.

В ночь на 10 мая в американском городе Джексонвилл прошел турнир UFC 249. В главном бою встречались Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Бой завершился в пятом раунде после того, как команда Тони Фергюсона попросила остановить поединок.