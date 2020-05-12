Макгрегор высмеял реакцию Нурмагомедова на победу Гэтжи

«Хабиб, ты позорище. Суетишься, прячешься как обычно, как крыса. Как я уже говорил много раз, и это было видно много раз. Это всегда было известно. “Без комментариев” — смешно. Стыдно драться по-настоящему», — написал Макгрегор.