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10:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

UFC 249 собрал 700 тысяч платных трансляций

Американский промоушен UFC заработать заработал внушительную сумму на продаже подписок на трансляцию турнира UFC 249.

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Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Турнир собрал 700 тысяч платных подписок, сообщает в Twitter продюсер Джеж Гудман.

Этот результат все равно не сможет опередить результат, показанный в 2018 году при продаже подписок на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тогда организаторам удалось собрать свыше 155 миллионов долларов. Это был самый продаваемый бой в истории UFC. Тогда организаторы продали 2,5 миллиона PPV.

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