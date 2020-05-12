UFC 249 собрал 700 тысяч платных трансляций
Американский промоушен UFC заработать заработал внушительную сумму на продаже подписок на трансляцию турнира UFC 249.
Американский промоушен UFC заработать заработал внушительную сумму на продаже подписок на трансляцию турнира UFC 249.
Турнир собрал 700 тысяч платных подписок, сообщает в Twitter продюсер Джеж Гудман.
Этот результат все равно не сможет опередить результат, показанный в 2018 году при продаже подписок на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Тогда организаторам удалось собрать свыше 155 миллионов долларов. Это был самый продаваемый бой в истории UFC. Тогда организаторы продали 2,5 миллиона PPV.