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13:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олейник получил шестимесячное отстранение от боев

Единственный российский участник турнира UFC 249 Алексей Олейник отстранен от выступлений на 180 дней, сообщает MMA Junkie.

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Источник: Спорт-Экспресс

В рамках турнира 42-летний тяжеловес раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума.

После этой победы Олейник поднялся в обновленном рейтинге UFC среди тяжеловесов и теперь занимает 10-е место.

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