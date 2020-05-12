Олейник получил шестимесячное отстранение от боев
Единственный российский участник турнира UFC 249 Алексей Олейник отстранен от выступлений на 180 дней, сообщает MMA Junkie.
Единственный российский участник турнира UFC 249 Алексей Олейник отстранен от выступлений на 180 дней, сообщает MMA Junkie.
В рамках турнира 42-летний тяжеловес раздельным решением судей победил бразильца Фабрисиу Вердума.
После этой победы Олейник поднялся в обновленном рейтинге UFC среди тяжеловесов и теперь занимает 10-е место.