Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его словах в клетке

Источник: AP 2020

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

31-летний Нурмагомедов вспомнил поединок с Макгрегором. «Я только ноги хватаю? Ты забыл, как я отправил тебя в нокдаун? Или ты напился? Я был сильнее в ударке, в борьбе, разорвал тебя в партере. Я лишил тебя кислорода, и в итоге ты сдался», — написал Нурмагомедов. Кроме этого, россиянин напомнил Макгрегору о его словах в клетке. «Помнишь, как ты сказал мне: “это всего лишь бизнес”?» — заключил Нурмагомедов.

Макгрегор опубликовал несколько постов по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), где в главном поединке американец Джастин Гэтжи одолел соотечественника Тони Фергюсона, завоевав пояс временного чемпиона организации в легком весе. Учитывая, что победа сделала Гэтжи претендентом на поединок с действующим чемпионом Нурмагомедовым, Макгрегор обратился к американцу. Ирландец призвал Гэтжи отказаться от боя с «человеком, хватающим ноги» и сразиться с ним. Помимо этого, Макгрегор пообещал сделать ожерелье из зубов американца. В другом посте он оскорбил российского бойца, назвав его крысой.

В октябре 2018-го Нурмагомедов защитил пояс UFC в поединке с Макгрегором. Он вынудил ирландца сдаться в четвертом раунде.