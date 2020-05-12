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21:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC захотел поединка Гэтжи и Нурмагомедова на «бойцовском острове»

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассчитывает, что ему удастся организовать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи на частном острове. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020
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Уайт заявил, что планирует провести данный поединок уже летом 2020-го. «Они подерутся на “бойцовском острове”. Если, конечно, каким-то чудом все не вернется на круги своя», — заявил глава UFC.

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10 мая Гэтжи победил американца Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Сразу же после триумфа он заявил, что рассчитывает выиграть «настоящий титул», имея в виду поединок с Нурмагомедовым — действующим чемпионом организации в легком весе.

Сам Нурмагомедов после турнира заявил, что готов к противостоянию с «голодным львом». Кроме того, он отдал должное уступившему Фергюсону. Для последнего поражение стало первым с 2012 года.

Глава UFC неоднократно говорил о готовности организации уже летом проводить международные турниры на частном острове. В СМИ локацию стали называть «бойцовским островом». По словам Уайта, на месте будут все условия для проживания и тренировок спортсменов.

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