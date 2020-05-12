Глава UFC захотел поединка Гэтжи и Нурмагомедова на «бойцовском острове»

Источник: AP 2020

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Уайт заявил, что планирует провести данный поединок уже летом 2020-го. «Они подерутся на “бойцовском острове”. Если, конечно, каким-то чудом все не вернется на круги своя», — заявил глава UFC.

10 мая Гэтжи победил американца Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Сразу же после триумфа он заявил, что рассчитывает выиграть «настоящий титул», имея в виду поединок с Нурмагомедовым — действующим чемпионом организации в легком весе.

Сам Нурмагомедов после турнира заявил, что готов к противостоянию с «голодным львом». Кроме того, он отдал должное уступившему Фергюсону. Для последнего поражение стало первым с 2012 года.

Глава UFC неоднократно говорил о готовности организации уже летом проводить международные турниры на частном острове. В СМИ локацию стали называть «бойцовским островом». По словам Уайта, на месте будут все условия для проживания и тренировок спортсменов.