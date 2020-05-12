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12 мая, источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор заявил, что взволнован перед титульным боем в июле

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор опубликовал пост в Twitter, высказавшись о титульном поединке в легком весе UFC.

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Чемпионом легкого дивизиона промоушена является Хабиб Нурмагомедов. После победы над Тони Фергюсоном временный пояс завоевал Джастин Гэтжи, получивший статус главного претендента на титульный бой. По словам главы UFC Дэйны Уайта, поединок россиянина и американца может состояться летом на «Острове боев».

«Очень взволнован перед титульным боем в легком весе в июле!» — написал Макгрегор.

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Ирландец не уточнил, является ли это реакцией на возможную летнюю встречу Нурмагомедова и Гэтжи. Многие пользователи социальной сети посчитали, что Макгрегор намекнул на собственное участие в титульном поединке. Ранее 31-летний боец бросил вызов Гэтжи и написал в Twitter: «Увидимся в июле».

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Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. В октябре 2018 года он проиграл Нурмагомедову в титульном поединке, после чего взял паузу в выступлениях. В октагон ирландец вернулся в январе, нокаутировав Дональда Серроне в рамках полусреднего веса. На данный момент Макгрегор занимает четвертое место в рейтинге легкого дивизиона.

Всего на счету ирландца 22 победы и четыре поражения за карьеру в MMA.

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