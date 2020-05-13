Президент UFC сообщил об отказе Хабиба сразиться с Гэтжи летом

Источник: AP 2020

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Напомним, ранее Уайт выразил надежду, что бой удастся организовать к лету. Теперь же, по его словам, можно рассчитывать на сентябрь.

«Я разговаривал с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, помню, я говорил про лето, потому что мы обменивались сообщениями и казалось, что он готов. Но он говорит, что сентябрь.

Не знаю, каким будет мир в сентябре, но полагаю, что всё ещё тяжело будет человеку вылететь или прилететь в страну. Так что думаю, что точно бой будет на бойцовском острове. И я не скажу, где он находится, — приводит слова Уайта Sportsnet.