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19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов — в тяжелом состоянии, он находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей. Об этом «СЭ» рассказал источник в Дагестане, знакомый с ситуацией.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву.

В среду ряд дагестанских бойцов ММА — в частности, Ислам Махачев и Мовлид Хайбулаев — выложили фотографии с тренером с призывом молиться за него.

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— У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве, — рассказал «СЭ» источник в Дагестане. — Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов-чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.

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19 апреля 2019© Ньюстюб
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