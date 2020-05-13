Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале в Москве

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, а позже перевезен в Москву.

В среду ряд дагестанских бойцов ММА — в частности, Ислам Махачев и Мовлид Хайбулаев — выложили фотографии с тренером с призывом молиться за него.

— У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве, — рассказал «СЭ» источник в Дагестане. — Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают.