Тренер Фергюсона объяснил первое поражение бойца за восемь лет

«План на бой был следующий — держать дистанцию, много двигаться. Тони в целом следовал нашей установке, но, увы, не всегда. Он любит рубиться, обмениваться ударами. Впрочем, в этом и весь Фергюсон. В начале боя он неплохо действовал. Пока держал дистанцию и работал ногами», — отметил Холлоуэй. При этом наставник Фергюсона признал, что его подопечному стоило навязать сопернику борьбу в партере.