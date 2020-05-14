Конор Макгрегор помолился за отца Нурмагомедова

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий На арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе завершился самый ожидаемый поединок года.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человека, создавшего больше чемпионов мира по единоборствам, чем мы знаем. Настоящий гений боевых искусств! Сегодня молюсь за всю семью Нурмагомедовых», — сказал Макгрегор.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в больницу с подозрением на пневмонию. 13 мая сообщалось о резком ухудшении состояния специалиста. «Спорт-Экспресс» сообщил, что тренер российского бойца впал в кому, а врачи не пускают к нему родственников. Позднее стало известно, что Нурмагомедов-старший пребывает в стабильном, но тяжелом состоянии.

В октябре 2018 года Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе в поединке с Макгрегором.

После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием обоих спортсменов. В результате бойцы были дисквалифицированы и получили денежные штрафы.

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