Дана Уайт: Вчера говорил с Хабибом. Планируем его поединок с Гэтжи в сентябре

— Мы вчера разговаривали с Хабибом насчет следующего поединка, — сказал на пресс-конференции после UFC Fight Night 171 Уайт. — Вчера произошло не самое приятное событие (отец Хабиба, Абдулманап Нурмагомедов находится в реанимации в тяжелом состоянии, — прим. «СЭ»), так что мы не все согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре.