Дана Уайт: Вчера говорил с Хабибом. Планируем его поединок с Гэтжи в сентябре
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что организация планирует провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи в сентябре этого года.
Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что организация планирует провести поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи в сентябре этого года.
— Мы вчера разговаривали с Хабибом насчет следующего поединка, — сказал на
В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 Гэтжи победил другого американского бойца, Тони Фергюсона, и стал временным чемпионом организации в легком весе. Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб Нурмагомедов, но