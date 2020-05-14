У Абдулманапа Нурмагомедова проблемы с сердцем, в среду ему сделали операцию
У Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, проблемы с сердцем, сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.
У Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, проблемы с сердцем, сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.
Отец Хабиба — в реанимации. За него молится весь бойцовский мир — даже Макгрегор.
— Вчера ему сделали операцию на сердце, — приводит РБК слова Рабаданова. — Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера.
13 мая источник в Дагестане, близкий к ситуации, сообщил «СЭ», что Нурмагомедов — в коме.
Поздно вечером 13 мая