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13:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Абдулманапа Нурмагомедова проблемы с сердцем, в среду ему сделали операцию

У Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, проблемы с сердцем, сообщил дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Отец Хабиба — в реанимации. За него молится весь бойцовский мир — даже Макгрегор.

— Вчера ему сделали операцию на сердце, — приводит РБК слова Рабаданова. — Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера.

13 мая источник в Дагестане, близкий к ситуации, сообщил «СЭ», что Нурмагомедов — в коме.

Поздно вечером 13 мая телеграм-канал Baza сообщил, что Нурмагомедов вышел из комы, а его состояние оценивается, как тяжелое, но стабильное. Однако буквально черед 40 минут телеграм-канал Mash (у них с Baza один владелец) дал новость о том, что у отца Хабиба — инсульт, а из комы он не выходил.

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