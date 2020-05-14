Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы

Отец Хабиба находился в коме после проведенной операции на сердце. Несмотря на это, его состояние до сих пор тяжелое.

Ранее сообщалось, что 57-летний тренер занимался зарядкой в больнице, несмотря на запрет врачей. После этого ему стало хуже. Абдулманап отказывался делать анализ на коронавирус, они не смогли его уговорить.