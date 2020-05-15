Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
12:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Гэтжи отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца Нурмагомедова

Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи в Twitter отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца и тренера российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

Наверх
Источник: AP 2020
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Мировой спорт вернулся после пандемии! Спустя 2 месяца застоя главный MMA-промоушен провел эпичный UFC 249 в Джексонвилле.

Гэтжи написал, что продолжает молиться за скорейшее выздоровление Нурмагомедова-старшего. «Посылаю все самое доброе Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда», — добавил боец.

Во время загрузки произошла ошибка.

14 мая друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что у тренера обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию.

По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая сообщалось, что тренер впал в кому. Состояние Абдулманапа Нурмагомедова оценивают как тяжелое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Фергюсон - Гэтжи: все о бое
Читайте также
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
Футбол в условиях коронавируса. Инструкция из Германии
Назван самый богатый молодой спортсмен в Великобритании
«Зенит» получил разрешение властей на возобновление тренировок
Месси рассказал о своём физическом состоянии после изоляции
Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он выжил в аварии и крушил топов
Футболист «Ислочи» сообщил, что игроки клуба заражены
ПСЖ поборется с «Барселоной» за хавбека «Ювентуса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь