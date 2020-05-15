Гэтжи отреагировал на информацию о тяжелом состоянии отца Нурмагомедова

Гэтжи написал, что продолжает молиться за скорейшее выздоровление Нурмагомедова-старшего. «Посылаю все самое доброе Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда», — добавил боец.
14 мая друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что у тренера обнаружились проблемы с сердцем, из-за чего 13 мая ему провели операцию.
По мнению Рабаданова, осложнения могли быть вызваны пневмонией.
Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая сообщалось, что тренер впал в кому. Состояние Абдулманапа Нурмагомедова оценивают как тяжелое.